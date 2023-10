Loïc Vliegen retournera chez Bingoal WB en 2024

Après ses débuts chez Idemasport-Biowanze (l'ancêtre de Bingoal WB) en 2012, Vliegen avait rejoint l'équipe de développement de BMC en 2013. Il avait été promu chez les professionnels en 2015 après un contrat de stagiaire en 2014. En 2019, le Liégeois avait signé dans son équipe actuelle, alors en ProTour, et l'a suivie vers le WorldTour jusqu'à cette saison. Chez Intermarché-Circus-Wanty, Loïc Vliegen a remporté une étape et le classement général du Tour de Wallonie 2019, ainsi que le Tour du Doubs 2020.

C'est donc un retour aux sources, quelque 11 ans après avoir quitté l'équipe de ses débuts. "J'ai eu une très bonne conversation avec Christophe Brandt et le projet sportif qu'il me propose me plaît énormément", a-t-il réagi à sa signature. "J'apprécie la confiance qu'il me donne, c'est vraiment ce que je recherche pour me relancer après une saison 2023 très difficile pour moi."