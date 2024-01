Loïc Vliegen veut retrouver son niveau de 2022 chez Bingoal WB

"L'année 2023 n'a pas été ma plus belle saison, même la moins bonne, à cause, notamment, des maladies. Je sortais d'une saison 2022 bien réussie. J'avais engrangé plusieurs bons résultats, en étant au service de Biniam Girmay dans 70% des courses. J'ai envie de retrouver ce niveau de performance".

"Mon départ d'Intermarché-Wanty-Gobert n'a pas été simple, il y avait selon moi un pré-accord qui n'a finalement pas abouti", a commenté Loïc Vliegen en stage à Calpe avec sa nouvelle équipe. "Passer du WorldTour à une ProTeam ne me dérange pas, dans la mesure où le programme comprend les courses que je préfère. J'aurai, en plus, davantage de liberté".

Loïc Vliegen épinglera son premier dossard le 20 janvier à la Classica Comunitat Valenciana, "pas encore à 100% performant".

Il enchaînera ensuite avec le Gran Premio Castellon (21/01), le Tour de Valence (31/01-4/02), les Tour de Alpes maritimes (17-18/02), en vue du Circuit Het Nieuwsblad (24/02) et du GP Samyn (27/02). La suite du programme s'articulera autour des classiques. "Plus loin, je viserai À Travers le Hageland, le Tro Bro Léon, le Tour de Belgique, le Tour de Wallonie, des courses qui me conviennent bien. Je viserai particulièrement un deuxième titre au Tour de Wallonie".

Une des missions de Loïc Vliegen, 30 ans, au sein de Bingoal WB sera d'encadrer les jeunes coureurs de la formation de Christophe Brandt. "J'ai des ambitions personnelles, mais je veux aussi partager mon expérience de onze saisons professionnelles, dont sept en WorldTour, avec ces jeunes talents, sur la préparation, sur la façon de rouler en course. Je veux aussi aider à rouler en équipe car c'est essentiel".