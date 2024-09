Lorena Wiebes domine le sprint final et décroche un deuxième titre européen

La Néerlandaise Lorena Wiebes est devenue championne d'Europe de cyclisme sur route pour la deuxième fois de sa carrière après sa victoire dans la course en ligne des élites dames, samedi. Après 162 km entre Heusden-Zolder et Hasselt, Wiebes s'est imposée au sprint devant l'Italienne Elisa Balsamo et la Polonaise Daria Pikulik.