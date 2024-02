Lorena Wiebes récidive dans la 2e étape

Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) a remporté la 2e étape du Tour des Emirats arabes unis féminin, course cycliste du WorldTour, vendredi. Après 113 km entre Al Mirfa Bab Al Nojoum et Madinat Zayed, la Néerlandaise, déjà victorieuse dans la 1re étape, s'est montrée la plus rapide au sprint.