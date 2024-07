Lorena Wiebes remporte le Baloise Ladies Tour, avec une victoire lors de la dernière étape

Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) a remporté le classement final du Baloise Ladies Tour (2.1) dimanche. La Néerlandaise a remporté la quatrième et ultime étape de la course, en réglant facilement le peloton au sprint, dans une étape finale qui a été disputée sur 116,9 kilomètres autour de Deinze. Elle a devancé la Finlandaise Lotta Henttala (EF Education-Cannondale) et la Néerlandaise Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL).