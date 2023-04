Lorena Wiebes: "Rendez-vous samedi à Roubaix aux côtés de Kopecky"

La sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes (24 ans) a prolongé son règne sur le Grand Prix de l'Escaut en s'imposant mercredi pour la troisième fois consécutive dans la course belgo-néerlandaise, concrétisant de nouveau la suprématie de son équipe SD-Worx.

"Mon équipe SD Worx a commencé à préparer le sprint à plus de cinq kilomètres de l'arrivée. Il ne restait qu'à conclure, ce qui est toujours plus facile à dire qu'à faire."

Wiebes a ainsi signé le 10e succès de la saison pour son équipe, après les récentes victoires de Lotte Kopecky au Tour des Flandres, de Demi Vollering dans A Travers la Flandre et de Marlen Reusser à Gand-Wevelgem.

Loran Wiebes disputera Paris-Roubaix ce samedi, aux côtés de Lotte Kopecky. "Lotte veut gagner cette course et nous ferons tout ce que nous pourrons pour l'aider", a expliqué Wiebes. La championne d'Europe en titre a empoché mercredi son 4e succès de la saison après ses victoires au Ronde van Drenthe, au Omloop van het Hageland et dans la 2e étape de l'UAE Tour Women.