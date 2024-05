Lorena Wiebes salue "le travail formidable" de Lotte Kopecky pour l'emmener à la victoire

"J'ai passé une très bonne journée", a confié la lauréate de l'étape. "J'ai aussi réussi à grappiller quelques secondes de bonification au sprint intermédiaire. Il y a cependant eu un bémol: nous sommes tombés dans le plat avec la moitié de notre équipe. J'ai eu la chance de retomber sur mes pieds lors de ma chute. Avec Lotte Kopecky et Femke Gerritse, j'ai dû poursuivre. Mais nous y sommes parvenues sans trop de problèmes et avons pu reprendre notre place en tête de la course."

"Dans le final, Lotte Kopecky a une fois de plus fait un travail formidable", a poursuivi Wiebes. "J'espère que nous serons épargnés par la malchance demain. L'arrivée sur The Mall me convient."