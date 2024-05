L'organisation rendra hommage à Gino Mäder avec un prix spécial et une étape souvenir

Le Tour de Suisse rendra hommage à Gino Mäder, décédé l'an passé, avec un prix spécial et une sortie en souvenir du coureur suisse. L'organisation l'a annoncé mercredi.

"L'une des principales qualités de Gino était son talent en haute montagne, c'est pourquoi nous avons décidé avec sa famille de donner son nom au point culminant de la course", a expliqué le directeur de l'épreuve Olivier Senn dans un communiqué. "Dès cette année, le toit du Tour sera désormais appelé le Grand Prix de la montagne #rideforgino où il y a un prix spécial à gagner pour le meilleur grimpeur. Gino restera ainsi lié pour toujours au Tour de Suisse."

Mäder, 26 ans, est décédé l'an passé au lendemain d'une chute à haute vitesse dans une descente lors de la cinquième étape. Ce tragique accident sera commémoré durant la 87e édition de la course par étapes, comptant pour le WorldTour.

Le dossard 44, qu'il portait au moment de son accident, ne sera plus porté. Le hashtag #rideforgino sera placé sur les maillots distinctifs.

En outre, le 16 juin, un an jour pour jour après son décès, l'association #rideforgino organisera une sortie entre Aigle et Villars en souvenir de Mäder. Des chaussettes spéciales #rideforgino sont disponibles à la vente. Les bénéfices sont intégralement reversés à l'association et à ses projets.

La 87e édition du Tour de Suisse se tiendra du 9 au 16 juin, avec un départ à Vaduz, la capitale du Liechtenstein, et une arrivée finale à Villars.