Lotta Henttala enlève la 1e étape

La Finlandaise Lotta Henttala (EF Education-Cannondale) a remporté la 1re étape du Tour de Burgos féminin (WorldTour), disputée jeudi sur 123 km entre Villagonzalo Pedernales et Burgos, en Espagne. Elle a devancé l'Autrichienne Carina Schrempf (Fenix-Deceuninck) et la Néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) et prend le premier maillot de leader de cette course à étapes.