Lotte Kopecky 6e du contre-la-montre individuelle, Grace Brown championne olympique

Victime d'une chute sur le parcours, Lotte Kopecky a terminé à la sixième place de l'épreuve du contre-la-montre individuel en cyclisme lors des Jeux Olympiques d'été 2024 de Paris samedi après une course de 32,4 km avec un chrono de 41:34.82. L'Australienne Grace Brown a décroché le titre olympique alors que la Britannique Anna Henderson et l'Américaine Chloe Dygert complètent le podium de l'épreuve.

Lotte Kopecky, championne du monde sur route en titre, sera également engagée sur la course en ligne le 4 août, ainsi que deux épreuves de cyclisme sur piste (la course à l'américaine le 9 août et l'omnium le 11 août).

Lors des Jeux Olympiques de Tokyo il y a trois ans, Lotte Kopecky avait été alignée sur la course en ligne féminine et avait décroché une 4e place derrière l'Autrichienne Anna Kiesenhofer, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten et l'Italienne Elisa Longo Borghini. Sur piste, elle avait signé une 10e place à l'issue de la course à l'américaine et un abandon dans l'omnium.