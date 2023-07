Lotte Kopecky, ambassadrice d'un projet visant à émanciper les jeunes filles rwandaises

La star du cyclisme Lotte Kopecky soutient un nouveau projet qui vise à "émanciper et soutenir les filles au Rwanda par le biais de l'éducation et d'activités sportives", a annoncé mardi l'ONG Plan International Belgique.

Sous le nom de Bike for Future, l'ONG belge a donc lancé en avril un projet visant à "faciliter une éducation de qualité pour les filles, à veiller à ce que les filles puissent participer à des activités sportives telles que le cyclisme et à les orienter vers une formation professionnelle qui brise les stéréotypes liés au genre".

Le projet durera au total quatre ans et considère le sport comme "un outil de changement durable". Lotte Kopecky a décidé de s'associer au projet et de devenir ambassadrice. "Je considère que c'est un privilège de pouvoir encourager les filles à faire plus de sport et à oser rêver", déclare l'athlète de haut niveau.

Plan International Belgique et Lotte Kopecky espèrent surtout que le projet pourra faire en sorte que les championnats du monde "aient un impact positif sur l'environnement et la société dans le pays d'accueil".