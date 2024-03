Lotte Kopecky ambitionne d'inscrire son nom au palmarès

Comme leurs homologues masculins, les coureuses cyclistes disputent dimanche Gand-Wevelgem (WorldTour). Elles aussi s'élanceront du Grote Markt d'Ypres et rejoindront Welvegem. Elles auront 171,2 kilomètres à parcourir avec sept monts à effacer et plusieurs secteurs pavés à traverser dans cette 7e édition. Lotte Kopecky y visera la victoire. Elle avait échoué de peu en 2020 et 2021, battue par les seules Jolien D'hoore et Marianne Vos.