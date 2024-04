Lotte Kopecky avec la victoire dans un coin de la tête pour sa première participation

Dimanche, Kopecky veut surtout "prendre de l'expérience pour les années à venir". Mais elle pense bien sûr à davantage. "Bien sûr que j'espère avoir de bonnes jambes. Si c'est le cas, je voudrai me montrer. Oui, je pense à la victoire, bien sûr. Tout est possible".

Lotte Kopecky compte déjà 14 jours de courses, elle qui a notamment remporté les Strade Bianche et Paris-Roubaix cette année. "Je suis toujours motivée, j'ai hâte", déclare l'Anversoise à la veille du départ. "Mais je suis aussi contente que ce soit la dernière. Je vais tout donner encore une fois".

La grande favorite sera toutefois Demi Vollering. "Je trouve bien de ne pas être la leader absolue", avance Lotte Kopecky. "Demi est dans une bonne forme. La distribution des rôles dépendra un peu du déroulement de la course, de comment nous nous sentirons et de comment j'atteindrai la finale. Si je suis encore là à l'arrivée, je serai la plus rapide".