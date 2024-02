Lotte Kopecky débute sa saison "sans pression" et veut se tester en montagne

Un mois après ses deux titres européens sur la piste à Apeldoorn, Kopecky débute cette semaine sa saison sur route. Aux Émirats arabes unis, où elle est présente depuis quelques jours, l'Anversoise disputera son unique course de préparation pour les classiques printanières. "Je débute sans pression et je veux voir où je me situe. Il fait beau et il y a des possibilités de bordures. J'ai hâte de commencer pour prendre du rythme en course. Je veux travailler en vue des classiques", a déclaré Kopecky.

Sur les trois premiers jours, SD Worx-Protime misera sur la Néerlandaise Lorena Wiebes pour les sprints. "Nous voulons remettre notre train de sprint sur les rails et même l'améliorer par rapport à l'année dernière. J'espère que nous pourrons décrocher quelques victoires d'étape."