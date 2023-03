Lotte Kopecky défendra son titre sans pression

L'année dernière, l'Anversoise avait décroché en Toscane son premier succès de la saison, elle qui allait enchaîner le mois suivant avec un succès au Tour des Flandres. "Ca restera toujours une victoire spéciale pour moi", déclare Kopecky dans un communiqué de son équipe. "C'était ma première victoire dans une course de ce calibre. La manière avec laquelle j'ai gagné rend aussi cette victoire spéciale".

Cette année, Lotte Kopecky a débloqué son compteur en enlevant le Circuit Het Nieuwsblad la semaine dernière. "Je prends donc le départ des Strade Bianche sans pression. C'est difficile de gagner la même course deux fois de suite mais je vais quand même essayer. Je n'ai jamais été aussi bien, même si nous avons prévu que mon pic de forme tombe dans trois à quatre semaines. Il devrait donc encore y avoir une marge de progression. Après ma victoire au Circuit Het Nieuwsbland, ma motivation pour les Strade Bianche est très grande. Je vais y aller à fond, la confiance est là. C'est une course qui me convient, j'aime le parcours et je fais partie d'une équipe super forte".