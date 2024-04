Lotte Kopecky disputera le Giro, peut-être pas le Tour de France

La championne du monde belge Lotte Kopecky (SD Worx), récente lauréate de Paris-Roubaix, disputera l'Amstel Gold Race (14 avril) et Liège-Bastogne-Liège (21 avril), avant de prendre un peu de repos et se relancer dans la préparation pour la suite de sa saison. La manager sportif de SD Worx-Protime, Danny Stam, l'a indiqué en marge de la Flèche brabançonne mercredi. La Belge disputera le Giro, peut-être pas le Tour de France.

"Lotte disputera le Giro", a indiqué Danny Stam. Elle devrait, avant le rendez-vous italien, s'aligner au Tour de Grande-Bretagne( 6-9 juin) et au championnat national.

Kopecky a déjà participé trois fois au Tour d'Italie (2019, 2020, 2022). C'est dans cette course qu'elle a signé son premier succès en World Tour, dans la 7e étape de l'édition 2020. "Le Giro (7-14/07) est une course idéale pour la préparation olympique et elle pourra viser des victoires d'étapes", a indiqué Stam au Laatste Nieuws. Le contre-la-montre olympique est programmé 13 jours après la fin du Giro. Aucun stage en altitude n'est prévu avant des JO. "Lotte s'entraînera en plaine, elle devrait pourvoir atteindre son meilleur niveau dans des courses par étapes". Une participation au Tour de France, dont elle est la lauréate sortante du maillot vert, n'est pas encore décidée. La course française commence le 12 août à Rotterdam, un jour après la course omnium sur la piste olympique de Paris que disputera Kopecky. La discussion sur une éventuelle participation aura lieu après Liège-Bastogne-Liège.