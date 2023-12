Lotte Kopecky en tête de la délégation belge pour l'Euro sur piste aux Pays-Bas

Lotte Kopecky sera la tête d'affiche de la délégation qui défendra les couleurs de la Belgique aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste, du mercredi 10 janvier au dimanche 14 janvier 2024 à Appeldoorn aux Pays-Bas. La fédération belge de cyclisme, Belgian Cycling, a annoncé vendredi les noms des 19 coureurs et coureuses, ainsi que deux réserves, sélectionnés par les coaches fédéraux Tim Carswell et Kenny De Ketele.

Chez les messieurs, Runar De Schrijver, Tjörven Mertens et Mathijs Verhoeven disputeront les épreuves de sprint. L'endurance sera réservée à Tuur Dens, récent champion de Belgique de la course par élimination et du kilomètre, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van den Bossche, Milan Van den Haute et Noah Vandenbranden. Thibaut Bernard sera le réserviste.

Pour les épreuves d'endurance, la championne du monde de la course aux points et de l'élimination Lotte Kopecky sera accompagnée de Katrijn De Clercq, Febe Jooris, Marith Vanhove et Lani Wittevrongel. Nicky Degrendele, Valerie Jenaer et Julie Nicolaes s'aligneront sur les épreuves de sprint, avec Sara Maes comme réserviste.

L'épreuve de vitesse par équipes lancera le bal chez les messieurs comme les dames le 10 janvier, avec la poursuite par équipes les 10 et 11. Chez les messieurs, l'élimination aura lieu le 10 également, avant le kilomètre et le madison le 11, puis la poursuite individuelle et le scratch le 12. La vitesse se disputera le 12 et le 13, jour de l'omnium. La course aux points et le keirin auront lieu le 14.

Chez les dames, le scratch se déroulera le 11, avec le début de l'épreuve de vitesse qui se terminera le 12, jour de l'omnium. La course aux points, l'élimination et le 500 mètres auront lieu le 13. Le keirin et le madison refermeront la compétition le 14.