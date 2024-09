Lotte Kopecky espère "exécuter son plan jusqu'au bout" lors du contre-la-montre

En l'absence de la tenante du titre, la Suissesse Marlen Reusser, et de la Britannique Anna Henderson, vice-championne olympique, Kopecky voit les deux Néerlandaises Ellen van Dijk (quatre titres de rang entre 2016 et 2019) et Riejanne Markus comme principales concurrentes. "Je pense qu'Ellen trouvera surtout un parcours qui lui convient."

Kopecky avait terminé sixième du contre-la-montre des Jeux Olympiques de Paris après une chute qui a compromis ses chances de podium. "J'avais de bonnes sensations, et j'ai trouvé cela chouette, malgré la chute", a souri Kopecky.

La coureuse de 28 ans disputera aussi le contre-la-montre aux Mondiaux de Zurich. "C'était dans un coin de ma tête. Le contre-la-montre est une discipline où je me découvre encore un peu. Je veux savoir comment je peux m'en sortir. Je pense qu'à l'avenir, cela deviendra plus important pour moi. Si je veux me battre pour le général dans une course par étapes, mon contre-la-montre doit être au point."

La coureuse de SD Worx-Protime se présente dans le Limbourg forte de son succès final sur le Tour de Romandie. "J'avais un peu des interrogations sur ma forme avant la Romandie, mais elles sont parties car les sensations étaient bonnes. J'arrive donc en confiance."