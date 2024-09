Lotte Kopecky, Fem van Empel, Matej Mohoric et Jasper Stuyven confirmés au départ à Halle

Outre la championne du monde sur route et championne d'Europe du contre-la-montre, la liste de départ prévoit la présence de la championne du monde de cyclocross, la Néerlandaise Fem van Empel, la championne du monde de mountainbike, une autre Néerlandaise, Puck Pieterse et la championne d'Europe de gravel et sur route, leur compatriote Lorena Wiebes chez les dames. Sanne Cant et les autres Néerlandaises Marianne Vos et Lucinda Brand figurent aussi notamment sur la liste des engagées.

Chez les messieurs, aussi, le tenant du titre, le Slovène Matej Mohoric sera là avec le champion d'Europe, le Louvaniste Jasper Stuyven. Greg Van Avermaet, Jan Bakelants et Toon Aerts sont aussi au départ côté belge, avec entre autres le Néerlandais Joris Nieuwenhuis et le Tchèque Petr Vakoc.