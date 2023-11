Lotte Kopecky fête son 28e anniversaire avec deux titres nationaux

Kopecky s'est d'abord imposée dans le scratch devant Katrijn De Clercq et Lani Wittevrongel avant de facilement remporter la course aux points avec près de 60 points d'avance sur Wittevrongel.

Chez les messieurs, les titres sur la course aux points et la course à l'américaine ont été décernés à Lindsay De Vylder. Associé à Robbe Ghys sur la course à l'américaine, il s'est imposé devant le duo formé par Noah Vandenbranden et Gianluce Pollefliet. Sur la course aux points, De Vylder a devancé Ghys et Fabio Van Den Bossche.