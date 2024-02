Lotte Kopecky gagne la 2e édition de l'UAE Tour Women, la dernière étape pour Amber Kraak

Lotte Kopecky a remporté la deuxième édition du Tour des Emirats arabes unis féminin, course cycliste du WorldTour, dimanche, à l'issue de la 4e et dernière étape à Abou Dabi. La Néerlandaise Amber Kraak (FDJ-Suez) s'est imposée dans cette dernière étape.

La dernière étape proposait un parcours plat entre le musée du Louvre et la corniche d'Abou Dabi. Les Britanniques Sophie Wright (Fenix-Deceuninck) et Monica Greenwood (Coop-Repsol), la Néerlandaise Amber Kraak (FDJ-SUEZ) et l'Ouzbèke Margarita Misyurina (Tashkent City) ont animé la course. Misyurina a lâché prise à 21 km de l'arrivée. Les trois autres échappées comptaient encore 2 minutes d'avance sur le peloton à 15 km de l'arrivée.

Kraak a joué son va-tout à 6 km de la ligne. La Néerlandaise a résisté au retour du peloton et décroche, à 29 ans, la deuxième victoire de sa carrière. Sa compatriote Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) a pris la deuxième place dans le même temps. La Polonaise Daria Pikulik (Human Powered Health) s'est classée troisième devant l'Italienne Chiara Consonni (UAE Team ADQ) et la Française Valentine Fortin (Cofidis).