Lotte Kopecky illumine les Deux Jours féminins

Samedi, les femmes ont effectué leur seconde journée de leurs Deux Jours cyclistes de Gand. Comme lors de la soirée d'ouverture de vendredi avec deux épreuves au programme : l'élimination individuelle et la course aux points. Une fois de plus, Lotte Kopecky a été accueillie par des applaudissements assourdissants et a remporté les deux courses comme vendredi.