Lotte Kopecky: "J'ai dû commencer mon sprint très tôt"

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) s'est imposée samedi dans la 4e édition de Paris-Roubaix femmes. La championne du monde belge, 7e en 2023 et 2e en 2022 à Roubaix, a devancé au sprint l'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et la Britannique Pfeiffer Georgi (DSM Firmenich).

Un temps enfermée à la corde sur la piste de Roubaix, Kopecky a lancé sa manœuvre à plus de 250 mètres de la ligne pour remonter Balsamo, Pfeiffer et Vos, qui étaient devant elle. "C'est toujours très nerveux en cas de sprint sur la piste de Roubaix", a indiqué la lauréate belge. "Il y avait dans le groupe des filles très rapides comme Vos et Balsamo. J'ai dû commencer le sprint assez tôt et j'ai continué à fond en milieu de piste pour m'imposer."