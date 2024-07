Lotte Kopecky: "Je continue à pédaler sans pression"

Lors du final de la sixième étape, Kopecky a tenté de mettre Longo Borghini sous pression à deux reprises, mais l'Italienne n'a pas tremblé. Longo Borghini a montré sa puissance lors du sprint pour la quatrième place, tandis que Kopecky ne l'a pas vraiment disputé et a terminé septième. "C'était assez difficile aujourd'hui, mais honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit encore plus dur. Je crains qu'à cause de la chaleur, ma tête soit de la même couleur que mon maillot rouge. Il faisait vraiment très chaud," a plaisanté Kopecky, en tête du classement par points.

"Je pense qu'avec cette chaleur accablante, la course ne s'est ouverte que très tard. Je voulais prendre quelques secondes de bonification pour tenter de décrocher le maillot rose de leader, mais je n'ai pas réussi. Lors de la dernière ascension, j'ai voulu tenter quelque chose, mais je n'ai pas pu créer d'écart avec les autres."