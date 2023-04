Lotte Kopecky: "Je ne m'attendais pas à gagner en solitaire"

"Je ne m'attendais pas à gagner de cette façon, en solitaire, c'est très spécial", a expliqué la coureuse belge de SD Worx. "La course a été difficile, notamment dans le Koppenberg qui était très glissant et où j'ai dû un peu lever le pied."

Kopecky était à l'avant, à quelque 60 kilomètres du but, avec sa coéquipière Néerlandaise Marlen Reusser et l'Italienne Silvia Persico. "Marlen, qui ne se sentait pas très bien, a lâché prise et je me suis retrouvée à lavant en duo avec Persico. Je ne voulais pas aller au sprint avec elle et j'ai donc anticipé."