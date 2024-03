Lotte Kopecky: "Je peux encore très bien rouler sur les pavés"

"J'avais envie de durcir la course et l'équipe y est très bien arrivée", a déclaré Lotte Kopecky. "L'équipe a fait une bonne course, nous avons été tout le temps attentives".

Kopecky et Wiebes ont chuté en début de course, mais ont pu repartir. "Quelqu'un est tombé devant nous. Je n'ai pas pu l'éviter mais je me suis juste relevée avec quelques égratignures sur le côté droit", explique Kopecky.