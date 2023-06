Lotte Kopecky: "Je vais devoir tout faire toute seule"

"Lars Boom, mon directeur sportif dimanche, m'a demandé quel était mon plan de bataille. Que peut-on répondre à cela quand on est seule dans l'équipe ?", a déclaré Kopecky. "Je surveillerai surtout les coureurs d'AG Insurance et de Fenix-Deceuninck. Elles sont au départ avec une équipe solide. Seule, on ne peut pas contrôler la course. Shari Bossuyt (en raison d'une affaire de dopage; Ndlr) ne sera pas là et Jesse Vandenbulcke est également absente après sa fracture de la cheville. Elles ne sont donc pas présentes dans "mon équipe".

"Tout au long de la journée, il s'agira de contrer et de rectifier immédiatement les situations dangereuses. Si un groupe de tête émerge, il ne doit pas trop s'échapper. Sinon, je serai vue. Peut-être que le vent peut aussi jouer un rôle. Je vais voir comment se déroule la course. La chance de ne pas obtenir ce beau maillot est plus grande que la chance de l'avoir. J'aimerais beaucoup la saison prochaine prendre le départ dans les classiques flamandes avec ce maillot tricolore. Dans une autre course, je prends le départ chez SD-Worx avec une équipe forte. Maintenant, je vais devoir tout résoudre toute seule et cela ne rend pas les choses plus faciles", a reconnu Kopecky.