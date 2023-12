Lotte Kopecky "meilleure prestation sportive", Rachid Meziane reçoit le prix du coach

Lotte Kopecky, 28 ans, était en lice avec le judoka Matthias Casse et les Belgian Cats. Elle succède au palmarès à Remco Evenepoel. L'Anversoise, 28 ans, a connu une année riche en succès, avec le titre mondial de la course en ligne sur la route et ceux de la course aux points et l'élimination sur la piste ajoutant des victoires de prestige à son palmarès, notamment au Tour des Flandres et partiellement au Tour de France. Dimanche, elle était devenue la première cycliste à être sacrée Sportive belge de l'année au Gala du sport. Elle est pour l'heure en stage en Espagne.

Déjà sacré lui entraîneur de l'année dimanche à Bruxelles, Rachid Meziane, qui a mené les Belgian Cats au titre de championnes d'Europe de basket, le premier de leur histoire, a été récompensé comme coach. Le Français, 43 ans, a été préféré à Jorik Hendrickx (entraîneur de sa sœur, la patineuse artistique Loena Henrickx) et Carlos Prendes (Red Torpedoes, kayak). Il succède au palmarès à Jelle Spruyt (patinage de vitesse).