Lotte Kopecky première coureuse cycliste sacrée Sportive belge de l'année

Quelque 229 journalistes sportifs professionnels mais aussi anciens lauréats, qui ne sont plus actifs, ont pris part à cette élection.

L'Anversoise de 28 ans s'est imposée avec 961 points devant la joueuse de basket Emma Meesseman, capitaine des Belgian Cats sacrées championnes d'Europe et lauréate avec son club turc de Fenerbahçe de l'Euroligue. L'Yproise de 30 ans, a été élue MVP de ces trois compétitions. La lauréate 2020 a reçu 651 points. La troisième place est revenue à Loena Hendrickx, 24 ans, vice-championne d'Europe et médaille de bronze aux championnats du monde patinage artistique et 2e samedi de la finale du Grand Prix. Elle a obtenu 348 points. L'athlète recordwoman du monde du pentathlon en salle Nafi Thiam, élue à quatre reprises Sportive de l'année, dont l'an dernier, se classe 4e (297). La joueuse basket Julie Allemand complète le top 5 (223).