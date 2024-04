Lotte Kopecky a pris le départ de l'Enfer du Nord avec "beaucoup d'envie"

"C'est la course de début de saison que j'attendais le plus", a exprimé celle qui avait terminé 2e en 2022 dans le Vélodrome. "Parce que je la trouve super chouette, qu'elle me convient et que je ne l'ai jamais remportée." Outre son podium il y a deux ans, Kopecky a terminé 7e (2023) et 15e (2021).

Lotte Kopecky a terminé 5e du dernier Tour des Flandres, dimanche dernier. "J'étais partie avec l'objectif de gagner, mais cela n'a pas fonctionné. Je n'ai pas passé ma meilleure journée. Mais je suis contente de m'être battue jusqu'à la fin. J'en ai gardé un bon sentiment, que j'emmène avec moi aujourd'hui."