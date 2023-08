Lotte Kopecky rêve de briser l'hégémonie néerlandaise dans la course en ligne

Lotte Kopecky, médaillée d'argent l'an dernier en Australie, sera, elle, la leader indiscutable de l'équipe belge. L'Anversoise, 27 ans, est en forme. Deuxième du Tour de France après avoir porté le maillot jaune pendant six jours, elle vient de décrocher deux titres mondiaux sur la piste du vélodrome Chris Hoy cette semaine dans la course aux points et la course par élimination.

"J'ai encore faim et je ne me sens pas fatiguée. J'adore la piste mais la route est plus importante. C'est l'une des courses de l'année pour moi", avait-elle préfacé.

Outre les Pays-Bas, elle estime que l'Italie d'Elisa Balsamo, sacrée en 2021, sera particulièrement à surveiller "car elle possède plusieurs filles capables de sprinter".