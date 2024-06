Lotte Kopecky s'aligne sur une deuxième course par étapes britannique

Lotte Kopecky disputera, à partir de jeudi, le Women's Tour, le Tour de Grande-Bretagne féminin. Son équipe, SD Worx, a confirmé mercredi sa sélection pour cette course cycliste du WorldTour.

Kopecky s'alignera pour la deuxième fois consécutive sur une course par étapes britannique, après avoir participé à la RideLondon Classique fin mai. "Il faudra voir si Lotte Kopecky s'est bien remise de la RideLondon", a confié le directeur sportif Danny Stam. "Elle a fait une course impressionnante, mais a également chuté et a été un peu enrhumée."

Sa coéquipière néerlandaise Lorena Wiebes avait remporté les trois étapes et le général de la RideLondon. Wiebes sera également de la partie au Tour de Grande-Bretagne. Les Italiennes Elena Cecchini et Barbara Guarischi, la Luxembourgeoise Christine Majerus et la Néerlandaise Chantal van den Broek-Blaak complètent la sélection.