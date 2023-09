Lotte Kopecky se contente du bronze: "C'est toujours beau d'être sur le podium"

Lotte Kopecky a bouclé sa saison 2023 par une médaille de bronze décrochée dans la course en ligne dames des championnats d'Europe de cyclisme, samedi à Drenthe aux Pays-Bas. La championne du monde a été devancée par les Néerlandaises Mischa Bredewold et Lorena Wiebes, qui l'a devancée dans le sprint pour la 2e place.

"C'est toujours beau d'être sur le podium" a déclaré Lotte Kopecky. "Je peux être satisfaite vu le déroulement de la course. Bien sûr, j'aurais aimé gagner mais ça ne se fait pas comme ça dans un championnat. Je suis donc contente avec le bronze"

"Tout s'est bien passé jusqu'au dernier tour et l'accélération de Mischa. Quand j'ai vu qu'elle était partie, je n'ai eu d'autre choix que de faire ce que j'ai fait. Si j'avais réagi, c'est une autre Néerlandaise qui serait sortie. À ce moment, je me suis dit que j'en ferais le moins possible dans le dernier tour. J'ai fait un pari en espérant que ça revienne. Finalement, je suis encore devancée par Lorena sur la ligne. J'aurais de toute façon roulé pour la 2e place, cela atténue un peu la douleur".