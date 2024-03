Lotte Kopecky se verrait bien gagner enfin à Waregem

Comme leurs homologues masculins, les coureuses cyclistes disputent mercredi À Travers la Flandre. L'épreuve de catégorie 1.Pro fête sa douzième édition. La question est de savoir qui pourrait mettre des bâtons dans les roues de l'équipe SD Worx-Protime, qui a obtenu 12 victoires cette saison. L'équipe de la championne du monde Lotte Kopecky présentera une fois de plus plusieurs prétendantes à la victoire. Kopecky voudra s'imposer là où une 6e place en 2015 et 2017 reste son meilleur classement. Elle devra toutefois compter sur la présence de son équipière et lauréate de l'année dernière, la Néerlandaise Demi Vollering.

Lidl-Trek, de son côté, a signé sept victoires et présentera notamment Elisa Longo Borghini et Ellen van Dijk au départ mercredi. La Néerlandaise s'est imposée à Waregem en 2018 et en 2019. Chiara Consonni, deuxième l'an dernier, emmènera l'équipe UAE Team ADQ. Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) est montée sur le dernier podium en 2023. Julie De Wilde (Fenix-Deceuninck) a terminé deuxième derrière l'Italienne Chiara Consonni en 2022 et veut se montrer à nouveau.

Contrairement aux messieurs, le départ sera donné à l'hippodrome de Waregem et non à Roulers. La ligne d'arrivée est tracée au Verbindingsweg à Waregem. La course se déroule sur 129,9 kilomètres, avec des zones pavées difficiles et surtout neuf côtes à franchir.