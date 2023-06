Lotte Kopecky seule face toutes les autres

Lotte Kopecky est la grandissime favorite dans la course en ligne des élites féminines pour le maillot noir-jaune-rouge de championne de Belgique de cyclisme dimanche à Izegem. Lauréate à Anzegem en 2020 et à Waregem en 2021, l'Anversoise de 27 ans se verrait bien succéder dimanche peu après 14 heures à Kim de Baat, sacrée en 2022. Jeudi, Kopecky a remporté son 5e titre consécutif du contre-la-montre, malgré une chute. Seul contre-temps, elle sera la seule coureuse de l'équipe SD-Worx au départ sur la Grand Place d'Izegem à 10h30.

Après une boucle passant par Menin, Wevelgem et Wervicq, la course se dirigera brièvement vers la province du Hainaut pour remonter vers le nord jusqu'à Zonnebeke. Contrairement aux hommes, les femmes ne font pas l'ascension du Kemmel et retournent à Izegem en passant par Ypres, Passendaele et Roulers, où deux tours d'un circuit local de 25,3 kilomètres chacun les attendent après 84 kilomètres de course.

"Le parcours n'est certainement pas très difficile. Il sera donc compliqué pour Lotte Kopecky de faire un écart. Tout le monde va viser sa roue et elle sera en plus toute seule. Elle doit faire face à des équipes qui peuvent faire quelque chose en bloc. Ce ne sera pas une tâche facile pour Lotte", estime le coach national Ludwig Willems.