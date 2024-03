Lotte Kopecky s'impose en solitaire et signe le doublé

La Néerlandaise Sofie Van Rooijen (VolkerWessels) et la Cubaine Arlenis Sierra (Movistar) complètent le top 5 de cette épreuve qui proposait six secteurs pavés et dix côtes.

Lotte Kopecky et Lorena Wiebes, qui ont toutes été impliquées dans une chute en début de course, ont accéléré à 14 km de l'arrivée dans le secteur pavé de Lange Ast et ont été rejointes par Arlenis Sierra et Lily Williams.

Le quatuor a pris une trentaine de secondes d'avance sur le peloton, avant que Lotte Kopecky ne place une nouvelle accélération sur les pavés de Doorn, à 7 kilomètres de la ligne.

L'Anversoise s'est alors lancée dans un cavalier seul pour aller décrocher sa 38e victoire en carrière, la 4e cette année après une étape et le classement final du Tour des Émirats arabes unis et les Strade Bianche.