Lotte Kopecky s'impose pour la deuxième fois à Sienne

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a remporté la 10e édition de la course féminine des Strade Bianche, épreuve du WorldTour, samedi, après 137 km autour de Sienne, en Italie. La championne du monde s'est imposée en solitaire après avoir lâché sa dernière rivale, l'Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), dans la bosse de Via Santa Caterina, juste avant l'arrivée.

Il a fallu attendre 84 km avant de voir un groupe de onze coureuses se détacher du peloton sur les routes toscanes. Les trois dernières rescapées, les Néerlandaises Amber Kraak (FDJ-SUEZ) et Riejanne Markus (Visma-Lease a Bike) ainsi que la Bélarusse Alena Amialiusik (UAE Team ADQ), ont été reprises à 22 km de l'arrivée, juste avant le 11e des 12 'sterrati', les chemins de graviers blancs, au menu.

Le 12e secteur, Le Tolfe (1,1 km avec un passage à 18%), a permis à cinq coureuses de se dégager: Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) et sa coéquipière néerlandaise Demi Vollering, à savoir les deux dernières lauréates de l'épreuve, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) et le duo de Lidl-Trek formé par l'Italienne Elisa Longo Borghini et la Néerlandaise Shirin van Anrooij.