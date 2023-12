Lotte Kopecky, Sportive belge de l'année: "J'espère garder cette forme longtemps"

"Remporter ce trophée de Sportive de l'année comme première coureuse cycliste n'est pas très important. Je suis plutôt fière comme coureuse cycliste de le remporter et cela va donner une motivation pour les talents en devenir. Si cela peut en plus inspirer des jeunes."

La championne du monde sur route est consciente qu'elle a connu une année 2023 exceptionnelle et que l'année 2024 s'annonce particulièrement chargée et importante avec les Jeux Olympiques. "J'espère pouvoir conserver ce niveau encore longtemps. Chaque saison est différente. J'espère que la préparation sera bonne. Arriver en bonne forme n'est pas une garantie de succès. Rester au sommet est le plus difficile. On verra."

Kopecky espère atteindre son premier pic de forme "début avril" a-t-elle confié après réflexion avant de relâcher puis de préparer les JO avant l'ambition sans doute d'y décrocher sa première médaille. Sa participation au Tour de France qui suivra les Jeux n'est pas elle garantie. "La décision sera prise plus tard".

"Mais d'abord je vais me concentrer sur le début de saison." Dès lundi, elle s'envolera pour l'Espagne pour un stage d'entraînement.