Lotte Kopecky termine à la 7e place de l'omnium, Anita Stenberg titrée

Lotte Kopecky a terminé à la 7e place de l'omnium à l'issue de la course aux points, la dernière des quatre épreuves, aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Apeldoorn aux Pays-Bas, vendredi. La victoire est revenue à la Norvégienne Anita Yvonne Stenberg, devant la Britannique Neah Evans et la Française Valentine Fortin.

Stenberg a réussi à tenir la tête, elle qui avait remporté la première épreuve, le scratch. Fortin s'est imposée sur la course tempo et Kopecky s'est relancée en remportant la course à l'élimination après avoir terminé 9e et 8e sur les deux premières épreuves.

Dans la course aux points, une importante chute a causé la neutralisation de la course alors qu'il restait 28 tours. À ce stade, Lotte Kopecky était 7e au classement provisoire avec 112 points, et la leader avait creusé un écart substantiel puisqu'elle comptait 138 points. Après que la piste a été rafistolée, les coureuses ont repris le départ sans plusieurs blessées. Kopecky a attaqué, mais n'a pas réussi à prendre un tour, et les 20 points qui vont avec, à ses rivales. Elle termine avec 115 points. Stenberg s'est imposée avec 142 points devant Evans (136) et Fortin (131), qui a devancé sur le fil l'Irlandaise Lara Gillepsie (130) et la Polonaise Daria Pikulik (129).