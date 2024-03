Lotte Kopecky, victorieuse en solitaire, n'a pas connu sa "meilleure journée"

"Je n'ai pas connu ma meilleure journée", a déclaré Kopecky dans l'interview flash d'après-course, samedi. "J'ai souffert toute la journée. Je me suis sentie tout le temps assez fatiguée, mais ça n'a pas empiré. Cela m'est déjà arrivé. J'ai essayé de ne pas paniquer, et faire confiance à mes jambes."

Kopecky s'impose pour la deuxième fois de sa carrière sur les chemins de terre blancs de Toscane. "C'est fantastique de gagner à nouveau ici, surtout dans ce maillot (arc-en-ciel de championne du monde, ndlr). Il y a deux semaines, j'ai signé pour quatre ans avec SD Worx-Protime. Je voulais leur montrer que je voulais leur rendre leur confiance. Aujourd'hui, nous avons aussi mieux contrôlé la course avec l'équipe que la semaine passée (au Circuit Het Nieuwsblad, ndlr). Les équipières ont effectué un travail fantastique, et sur le secteur Le Tolfe, Demi (Vollering) et moi étions prêtes. Nous pouvions bien terminer le travail."