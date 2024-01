Lotte Kopecky vise un pic de forme lors des courses importantes pour elle

"Je décompte les jours avant l'UAE Tour, ma première course sur route", a confié Kopecky. "Après, je disputerai le Circuit Het Nieuwsbald. Je veux commencer ma saison sur route aussi vite que possible. Mais je dois commencer calmement. Je ne peux pas m'attendre à ce que chaque course soit comme l'an passé. Bien sûr, j'ai effectué un grand pas en avant l'année dernière. Mais c'était une tendance qui se dessinait déjà depuis un petit temps. Je veux continuer à progresser en tant que coureuse", a ajouté la championne du monde.

L'année cycliste 2024 sera intense, avec notamment les Jeux Olympiques. "L'objectif est que je prenne part aux épreuves sur la piste et sur la route", a indiqué Kopecky. "Nous n'avons pas encore déterminé si je disputerais l'américaine. L'omnium est déjà fixé. J'ai reconnu à vélo le parcours sur route. Il me convient. D'abord, il y aura les classiques printanières. Là, je me suis fixé un premier objectif, avec bien sûr le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège. Après cette dernière course, que je disputerai pour la première fois, je me concentrerai sur les Jeux. Nous déciderons après les Jeux si je participerai au Tour de France", a conclu la Sportive belge de l'année.