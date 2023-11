Lotto Dstny attire le Néo-Zélandais Logan Currie

Currie, 22 ans, a remporté cette saison le classement du meilleur jeune du Tour du Danemark et du Tour de Grèce ainsi que le titre de champion de Nouvelle-Zélande espoirs du contre-la-montre. Avec ce Néo-Zélandais, Lotto Dsnty a attiré un coureur pour "renforcer l'équipe sur les courses vallonnées et les petites courses par étapes".

"Je suis encore jeune, mais je me considère comme un spécialiste du chrono et un coureur de classement général. J'ai hâte de rejoindre Lotto Dstny l'année prochaine et je pense que je vais apprendre beaucoup dans ce nouvel environnement. L'équipe a beaucoup investi dans sa cellule de performance et je suis convaincu que je peux énormément progresser", a réagi Logan Currie, cité dans le communiqué.