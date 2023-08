Lotto Dstny emmène cinq Belges en Espagne

Lennert Van Eetvelt, Thomas De Gendt, Sébastien Grignard, Sylvain Moniquet et Milan Menten seront les cinq Belges au départ du Tour d'Espagne pour l'équipe ProTeam belge. Il s'agira du premier Grand Tour de Van Eetvelt, Grignard et Menten. De Gendt, 36 ans, participera, lui, à sa 9e Vuelta et son 24e Grand Tour. En 2017, il a remporté une étape et l'année d'après il a décroché le classement général de la montagne.

Le Danois Andreas Kron, l'Argentin Eduardo Sepulveda et l'Australien Jarrad Drizners complètent le noyau Lotto.