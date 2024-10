Lotto Dstny Ladies recrute Lea Lin Teutenberg et Romina Hinojosa

Teutenberg, 25 ans, évoluait depuis 2020 au sein de l'équipe CERATIZIT-WNT. Egalement active sur la piste, elle a décroché en janvier dernier la médaille d'argent de la course par élimination lors de l'Euro d'Apeldoorn, derrière Lotte Kopecky. "Après cela, j'ai eu beaucoup de chutes. Je n'ai pas eu de chance, mais j'ai continué à avancer, et maintenant je suis impatiente de relever ce nouveau défi avec l'équipe féminine de Lotto Dstny", a expliqué l'Allemande dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "Je veux continuer à me développer et peut-être aussi donner des conseils aux plus jeunes filles de l'équipe l'année prochaine. J'ai déjà un peu d'expérience. J'aime les courses rapides et plates, grâce à mon expérience sur la piste. J'espère aider l'équipe autant que possible, mais je veux aussi obtenir de bons résultats."

Hinojosa, 21 ans, va quitter une équipe mexicaine et connaitra sa première expérience dans une formation continentale. "Je sais que c'est un grand pas, peu de Mexicains peuvent dire qu'ils sont capables de rejoindre une équipe continentale en Europe. Je suis très heureuse de pouvoir continuer à poursuivre mon rêve, malgré les obstacles que j'ai rencontrés. J'étudie toujours la nutrition, mais en ligne, ce qui me permet de me concentrer sur le vélo, ce que j'aime le plus."