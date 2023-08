Louis Vervaeke en a assez des critiques contre Soudal Quick-Step

Lorsque le 'Wolfpack' a dévoilé sa liste de huit coureurs pour la Vuelta, des suiveurs ont critiqué le fait que la sélection ne semblait pas suffisamment étoffée pour soutenir Evenepoel en haute-montagne. "Ces attaques me touchent. J'en ai assez", a regretté Vervaeke jeudi soir lors de la présentation des équipes.

"L'an passé, avant la Vuelta, c'était la même histoire. Finalement, quand nous avons perdu Julian (Alaphilippe) et Pieter (Serry), nous avons roulé pendant deux semaines à cinq autour de Remco et nous avons quand même gagné. J'ai encore quelques captures d'écran de l'an passé. Sur les ascensions du Picon Blanco, de la Sierra Nevada, Roglic était seul, Mas n'avait que Valverde et Remco avait encore Ilan (Van Wilder) et moi. J'espère pouvoir encore faire une série de captures d'écran semblables cette année."