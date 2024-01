Louis Vervaeke espère aller au Tour afin d'aider son copain Remco Evenepoel

Louis Vervaeke entre en 2024 dans sa onzième saison professionnelle, la troisième chez Soudal-Quick Step où il a été reconduit pour deux ans (2024-25). Le grimpeur renaisien de 30 ans entend continuer à rouler aux côtés de son leader et ami Remco Evenepoel. Il visera une première sélection pour le Tour de France, après cinq participations au Giro (20e en 2021) et trois à la Vuelta (33e en 2023). Son programme printanier sera parallèle à celui de Remco Evenepoel.

"Je commencerai plus tôt que Remco, au Challenge de Majorque en espérant que la météo sera meilleure qu'en 2023 (2e du Trofeo Calvia derrière Rui Costa)", a expliqué Louis Vervaeke. "La suite de mon début de saison sera calquée sur le programme de Remco, avec les courses au Portugal, la Figueira Champions Classic, le Tour d'Algarve, Paris-Nice. Ensuite, je disputerai les Classiques de la Drôme et de l'Ardèche (sans Evenepoel), le Tour du Pays basque pour m'orienter vers les classiques ardennaises. Mon début de saison est donc bien chargé, avec plus de courses que de périodes de stage".

Louis Vervaeke fait par ailleurs partie de la longue liste des candidats pour le Tour de France, grand objectif 2024 de Soudal-Quick Step et de Remco Evenepoel. "Il y a plusieurs noms dans la liste, je ne sais pas combien, mais c'est à moi de prouver que j'aurai ma place dans la sélection. J'entends que Remco évoque un top 5 au classement final, ce que je trouve raisonnable dans la mesure où ce sera son premier Tour de France, face à des Pogacar, Roglic et Vingegaard. Je pense Remco même capable de faire top 3 mais, avec un top 5, une victoire dans un contre-la-montre et une dans une autre étape, ce serait un Tour réussi".