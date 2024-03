Luca Mozzato: "Je n'aurais jamais osé rêver d'une 2e place au Tour des Flandres"

"Je termine 2e du Tour des Flandres derrière le champion du monde impressionnant, je n'avais jamais rêvé de cela", a expliqué le coureur de l'équipe française Arkéa-B&B Hotels. "Je suis très heureux de ce résultat car monter sur le podium de cette classique est un rêve qui est devenue une réalité. J'ai peut-être vécu la plus belle journée de ma carrière. Ce résultat est plus grand que mon plus grand objectif. J'ai eu des très bonnes sensations sur le vélo. J'ai fait l'effort au bon moment car tout le monde était en train d'anticiper pour piéger Van der Poel. Mon idée était de rester le plus longtemps possible dans le premier groupe, de rester dans les roues et d'attendre. C'est qui m'a permis d'être plutôt bien dans les derniers 30-40 kilomètres. Mais, comme tout le monde, j'étais cuit dans la finale. Mais nous avons quand même pu revenir sur le duo de poursuivants Teuns et Bettiol et de jouer le sprint."

L'Australien Michael Matthews a été déclassé de la 3e à la 11e place par le jury pour sprint irrégulier. "Je pense que cette décision est un peu sévère. Je ne pense pas que Matthews ait fait une grosse erreur, mais le jury a vu les choses différemment. Dans un sprint, on change parfois de position et c'est ce qu'a fait Matthews, mais je n'ai pas trouvé que c'était exagéré", a indiqué Mozzato.