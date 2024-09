Luca Vierstraete et Ilken Seynave 21e et 25e du chrono des juniores, Cat Ferguson s'impose

Luca Vierstraete et Ilken Seynave ont terminé respectivement 21e et 25e du contre-la-montre des juniores féminines aux championnats du monde de cyclisme de Zürich, en Suisse. Mardi matin, c'est la Britannique Cat Ferguson (18 ans) qui s'est adjugé le maillot arc-en-ciel, devant la Slovaque Viktoria Chladonova et une autre Britannique, Imogen Wolff.