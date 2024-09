Luca Vierstraete et Ilken Seynave retiendront l'expérience plutôt que la performance

Luca Vierstraete et Ilken Seynave n'ont pas satisfait leurs ambitions en terminant 21e et 25e du contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme dans la catégorie des juniores féminines. Mardi, à Zürich, les deux jeunes coureuses ont préféré retenir l'expérience que la performance sur le parcours suisse.

Vierstraete (18 ans) s'était classée 8e de l'Euro, plus tôt ce mois-ci, et espérait atteindre le top 15 aux Mondiaux. "Mon départ était bon, mais après le premier virage, j'ai eu du mal", a-t-elle expliqué en zone mixte, à la Sechseläutenplatz. "Je n'avais plus les jambes, il n'y a pas d'autre explication. Pendant l'échauffement, j'ai eu un problème avec mon vélo sur les rouleaux, mais il a été rapidement résolu et n'a plus constitué un obstacle. Une journée un peu moins bonne est toujours possible, je suis convaincu que je terminerai encore beaucoup de bons contre-la-montre à l'avenir."

Pour la cadette Seynave, âgée de 17 ans, le championnat d'Europe s'était conclu avec une 10e place. Cette 25e position aux Mondiaux n'est pas une déception. "Mon contre-la-montre s'est bien passé en soi", a résumé la future coureuse de l'équipe Lotto Dstny. "Il s'est déroulé comme je l'espérais, je suis donc satisfait. C'était un parcours où il fallait se donner à fond à chaque instant, il n'y avait pas de virages où l'on pouvait récupérer un peu, par exemple. J'ai tout donné dans les deux derniers kilomètres pour gagner le plus de temps possible. Je visais le top 10 avant, mais ça n'a pas été possible."