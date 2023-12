L'UCI donne son aval pour le passage de Cian Uijtdebroeks vers Visma-Lease a bike

Apès l'annonce d'un accord entre BORA-hansgrohe, son ancienne équipe, et Visma-Lease a bike, son nouvel employeur, jeudi, Cian Uijtdebroeks a reçu le feu vert de l'Union cycliste internationale (UCI). Le jeune Belge, 20 ans, avait cassé son contrat avant terme pour conclure un accord avec la formation néerlandaise.

"L'Union Cycliste Internationale (UCI) a pris note de l'accord trouvé entre le coureur belge Cian Uijtdebroeks, son équipe actuelle Bora-Hansgrohe (All) et sa future équipe, Team Visma | Lease a bike (P-B"), a communiqué l'instance internationale. "Après avoir reçu la documentation relative à l'accord, et dans le respect des règles en vigueur (cf. Art. 2.15.121 du Règlement UCI), l'UCI confirme que Cian Uijtdebroeks est autorisé à rejoindre la formation néerlandaise à compter de la saison à venir".

Cian Uijtdebroeks évoluera donc bien en 2024 pour Visma-Lease a Bike. "Cian peut courir pour nous, nous avons trouvé un accord", avait succinctement déclaré Richard Plugge, le patron de l'équipe néerlandaise lors de la présentation de l'équipe jeudi à Amsterdam. "Je n'ai pas voulu en faire un plat personnellement", a enchaîné Cian Uijtdebroeks, "mais je devais partir, changer d'air pour retrouver mon bien-être. Les derniers mois chez Bora n'ont pas été bons pour moi".